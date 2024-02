HSG hat beim Zweiten viel vor – Verbandsligist muss bei Vallendar II ran

Nach dem überzeugenden 39:35 gegen den Dritten TS Bendorf II würden die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald nur allzu gerne ein weiteres Top-Team ärgern, wenn sie am Samstag (20 Uhr) beim zweitplatzierten HV Vallendar II antreten. Die Gastgeber sind nach Punkten gleichauf mit Spitzenreiter TuS Weibern und haben noch alle Chancen im Titelrennen.

„Wir möchten in Vallendar an die sehr starke Leistung anknüpfen, um auch dort etwas Zählbares mitzunehmen“, sagt der HSG-Vorsitzende Jörg Wengenroth. „Mit Robert Keller fehlt beruflich bedingt leider der Spielgestalter, auch Lars Hofmann geht angeschlagen in die Partie, dafür ist unser Top-Shooter Daniel Sörger nach überstandener Krankheit wieder dabei.“

Entscheidend für die HSG dürfte sein, in der Abwehr wieder den gleichen Zugriff auf die Vallendarer Angriffsreihen zu bekommen wie zuletzt in den Spielen gegen Wissen und Bendorf. Im Angriff ist auf die Kombinierten Verlass. ros