HSG: Großer Schritt in Richtung Klassenverbleib

Dass Lars Kraus, eigentlich Trainer der HSG Obere Nahe, in seiner Funktion als Spieler maßgeblichen Anteil am 31:24 (13:10)-Sieg seiner Mannschaft gegen die HSC Schweich und damit am großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Handball-Verbandsliga hatte, wollte er gar nicht hören beziehungsweise überhören. Erst auf erneutes Nachfragen ging er kurz und eher widerwillig auf seine Rolle ein: „Ich bin reingekommen, und in der Phase ist es extrem gut gelaufen. Das war der Dosenöffner in dem Moment.“