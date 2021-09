Holzheim

Horn-Sieben kämpft um Gruppensieg

Die B-Jugend-Handballer des TuS Holzheim haben nach den beiden Siegen am vergangenen Wochenende gegen Eppstein/ Langenhain und Oberursel alle Chancen auf das Erreichen der Oberliga, die in der bevorstehenden Runde erst in der zweiten Saisonhälfte ausgespielt wird. Mit dem Erreichen der Hessenliga hat die Mannschaft von Trainer Martin Horn den ersten Schritt in diese Richtung bereits gemeistert. Jetzt will der TuS-Nachwuchs seine Gruppe auch als Erster abschließen.