Mülheim

In der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Staffel 1 haben der TV 05 Mülheim als auch die Sportfreunde Budenheim vor Saisonstart Ansprüche auf die vorderen Plätze erhoben. Am zweiten Spieltag haben die Teams ihre Ziele eindrucksvoll untermauert. Im direkten Duell in der Mülheimer Philipp-Heift-Halle trennten sich die Teams in einer umkämpften und spannenden Partie mit 30:30 (11:14)-Unentschieden.