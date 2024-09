Plus Diez

Holzheims Sieg lässt Trainer Jung strahlen: TuS feiert seinen ersten Erfolg nach dem Aufstieg

Von René Weiss

i Nicht zu halten: Mit sieben Treffern war Lukas Fischer (am Ball) bester Werfer des TuS Holzheim bei wichtigen und zugleich historischen Heimsieg gegen den TV Hüttenberg II. Zuletzt hatten die Ardecker vor mehr als neun Jahren ein Handballspiel auf dieser Ebene gewonnen. Foto: Andreas Hergenhahn

Der TuS Holzheim wollte die ersten Spiele in der Handball-Regionalliga Hessen nutzen, um gegen vermeintliche Konkurrenz auf Augenhöhe zu punkten. Die Ardecker haben es getan, und zwar in den Partien gegen den TSV Vellmar sowie den TV Hüttenberg II insgesamt dreifach. Im Heimspiel gegen die mittelhessische Zweitliga-Reserve legte der Aufsteiger gegenüber dem Remis in Vellmar einen drauf.