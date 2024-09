Plus Holzheim

Holzheimer erwartet in der Regionalliga mehr Wucht, Harz und Härte: Jung setzt auf Teamgeist und Euphorie

René Weiss Von Stefan Nink

i Viele Gegner des TuS Holzheim treten den Rot-Schwarzen in der Regionalliga mit schwerem Gerät gegenüber: Es gilt sich auf mehr Wucht, Härte und Harz einzustellen. Foto: Andreas Hergenhahn

In beeindruckender Art und Weise sind die Handballer des TuS Holzheim auf die vierthöchste nationale Leistungsstufe zurückgekehrt. Nachdem die staunende Konkurrenz in der Landesliga Mitte in Grund und Boden gespielt worden war und den Ardeckern insgesamt nur vier Zähler abrang, geht's für den TuS nach knapp zehnjähriger Abwesenheit in der Regionalliga weiter.