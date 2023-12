Plus Meisenheim Hoffnungen ruhen auf Rückkehrer: Sprinter Brandt soll Gegenstöße unterbinden Igor Domaschenko lässt keinen Zweifel an den Zielen, die seine Mannschaft im Heimspiel am heutigen Samstag, 19.30 Uhr, gegen den HSC Ingelheim verfolgt. „Nach drei Niederlagen brauchen wir unbedingt wieder einen Sieg“, sagt der Trainer der Rheinhessenliga-Handballer der HSG Nahe-Glan.

Unterschätzen will er die Gäste in Meisenheim aber keinesfalls, denn die haben ihre bislang einzigen Siege in den beiden zurückliegenden Begegnungen geholt. Der deutliche Heimerfolg über Schlusslicht TV Nierstein ist weniger furchterregend als das 27:22 beim sechstplatzierten TV Nieder-Olm II. „Die Ingelheimer zeigen zuletzt gute Spiele“, warnt Domaschenko. „Sie gehören ...