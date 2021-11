Bei der SG Mainz-Bretzenheim gastieren die Rheinhessenliga-Handballerinnen der TuS Kirn und des SSV Meisenheim am Wochenende. Die Kirner Frauen sind am heutigen Samstag, 19.15 Uhr, bei der dritten SG-Vertretung gefordert, der SSV tritt am Sonntag, 14.30 Uhr, zum Spitzenspiel bei der Bretzenheimer Zweiten an.