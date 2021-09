Zweites Spiel, zweiter Sieg und zum zweiten Mal 36 Tore erzielt: Es läuft bei der HSG Nahe-Glan. Bei ihrem Heimspiel-Debüt in der Meisenheimer PSG-Halle setzten sich die Gastgeber mit 36:21 (19:9) gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen II durch. Dass es beim zweiten 36-Tore-Sieg ein paar Gegentörchen mehr gab als in der Woche zuvor, trübte den starken Eindruck, den die Rheinhessenliga-Handballer aus Meisenheim und Kirn hinterließen, in keiner Weise.