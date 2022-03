Hinspiel-Coup ist nicht der Maßstab

Sieben Wochen hatten die Rheinhessenliga-Handballerinnen des SSV Meisenheim zuletzt ausgesetzt. Neben den Spielplanvorgaben hatten Corona-Ausfälle für die ungewohnt lange Pause mitten in der Saison gesorgt. Auf die Auszeit folgt direkt eine englische Woche, und die hat es in sich, spielen die Schützlinge von SSV-Trainer Thomas Höltz doch gegen drei der vier Top-Teams der Liga. Auf das 27:37 gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter SG Mainz-Bretzenheim II am Samstag folgt am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr die Partie beim Zweiten, dem HC Gonsenheim. Abgeschlossen wird der anspruchsvolle Dreierpack am Sonntag beim Tabellenvierten, den SF Budenheim III.