Plus Koblenz Heimserie des HC Koblenz in Gefahr – Bendorf hat bei der HSG Hunsrück ein einfaches Ziel Von Harry Traubenkraut Nach der zweiwöchigen Pause in Herbstferien setzt die Handball-Oberliga ihren Spielbetrieb fort – wobei das Trio aus der Region vor anspruchsvollen Aufgaben steht. Lesezeit: 3 Minuten

HC Koblenz - TV Bitburg (Samstag, 19 Uhr, Sporthalle Güls). Tabellarisch gesehen steigt in Güls ein Nachbarschaftsduell, denn der Fünfte (6:6-Punkte) empfängt den Vierten (9:3). Diese drei Punkte Differenz sorgen auch dafür, dass Koblenz gewinnen muss, will es zu den Bitburgern aufschließen. Was ein Schritt wäre, um die aktuelle Dreiteilung ...