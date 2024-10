Plus Bendorf/Andernach HCK und HBMU II mit zu vielen Gegentoren – Bendorf muss sich mit Unentschieden begnügen i Unsanft gebremst: Bendorfs Tom Ramb (Nummer 25) wird von seinem Weiberner Kontrahenten in Schach gehalten. Am Ende musste sich die Turnerschaft mit einem 25:25 begnügen. Foto: Wolfgang Heil In der Handball-Oberliga musste sich dieTurnerschaft Bendorf mit einem Unentschieden gegen Weibern begnügen. Ganz ohne Punkt blieben der HC Koblenz und HB Mülheim-Urmitz II. Lesezeit: 2 Minuten

Turnerschaft Bendorf - TuS Weibern 25:25 (16:14) Beide Trainer sprachen von einem verdienten Remis, obwohl Bendorf zumeist führte. Einig waren sie auch in dem, was TSB-Trainer Lucas Litzmann so formulierte: „In einem Abstiegsduell ein so unerfahrenes Schiri-Gespann anzusetzen, fanden wir unglücklich. Natürlich müssen diese auch Erfahrungen sammeln, aber heute waren ...