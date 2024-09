Plus Koblenz HC Koblenz ohne Mühe – Bendorfs Trainer Litzmann wieder im Trikot Von Harry Traubenkraut i Kris Jünemann steigt hoch: Mit acht Toren war der Rückraumspieler gegen Rhein-Nette der beste Werfer des HC Koblenz. Foto: Wolfgang Heil Das war ein erfolgreiches Wochenende für die Handball-Oberligisten aus der Region: Der HC Koblenz, die Turnerschaft Bendorf und die Zweitvertretung von Mülheim-Urmitz gewannen allesamt ihre Partien. Lesezeit: 3 Minuten

HC Koblenz - HSV Rhein-Nette 30:23 (18:12) Der Favorit aus Koblenz konnte den Außenseiter am Ende deutlich niederhalten. Was angesichts der besseren personellen Alternativen des HCK auch wenig überraschend war, denn die HSV trat erneut dezimiert an, während Koblenz sich gegenüber der Vorwoche kadertechnisch deutlich besser aufstellen konnte. So entwickelte sich ...