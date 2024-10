Plus Koblenz HC Koblenz macht seine Hausaufgaben – Dezimierte Bendorfer hadern Von Harry Traubenkraut i Lucas Freimuth steigt hoch, die Bendorfer Abwehr streckt sich: Der Rückraumspieler des HC Koblenz erzielte beim 30:23 im Derby gegen die Turnerschaft fünf Treffer. Foto: Didi Mühlen In der Männer-Handball-Oberliga hat der HC Koblenz das Derby gegen die Turnerschaft Bendorf deutlich mit 30:23 (13:11) gewonnen. Dabei spielte ihnen wohl auch die breiter besetzte Bank etwas in die Karten, denn Bendorf musste auf einige Leistungsträger verzichten. Lesezeit: 2 Minuten

Für die zur Verfügung stehende Besetzung verkauften sich die Falken dann auch zumindest in Durchgang eins gut, hatten hier in Jonas Kaltenbach auch eine torgefährliche Stütze, die sich schon seit Wochen in guter Form befindet. So erwischte Bendorf sogar den etwas besseren Star, sodass der HCK nach sieben Minuten 2:4 ...