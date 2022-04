Volles Programm gibt es in der Handball-Rheinlandliga an diesem Wochenende, der HC Koblenz muss sogar zweimal ran: heute in Bitburg und am Samstag zu Hause gegen Bad Ems. Ebenfalls in Bitburg spielt am Sonntag der SV Urmitz, während die TS Bendorf am Samstag den TV Welling empfängt.