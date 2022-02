Zweimal pro Saison elektrisiert die Handallfans unserer Region das Frauenderby in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zwischen dem TV Bassenheim und dem HC Koblenz. So auch an diesem Wochenende, denn Bassenheim empfängt den HC am Samstag um 19.30 Uhr in der Karmelenberghalle.