Plus Koblenz/Urmitz/Bendorf HC Koblenz erwartet Schlusslicht – TS Bendorf und HB-Reserve spielen auswärts In der Handball-Rheinlandliga schließen TS Bendorf und HB Mülheim-Urmitz II die Hinrunde mit Auswärtsspielen ab, während HC Koblenz Heimrecht hat. Von Harry Traubenkraut

TV Bitburg -TS Bendorf Sa., 17 Uhr Spiele in Bitburg galten für Gästeteams lange als kaum lösbare Aufgabe. Doch nun reist das Bendorfer Team von Trainer Lucas Litzmann sicher nicht chancenlos an, denn die Bierstädter sind Meister der Inkonstanz und haben viel von dem eingebüßt, was sie so schwer daheim schlagbar ...