HC ist Außenseiter

Koblenz ist klarer Außenseiter beim wesentlich besser postierten Tabellendritten, und weil Trainerin Michelle Sorger nur auf einen Rumpfkader zurückgreifen kann. „Wir fahren mit gerade einmal sieben Feldspielerinnen nach Bellheim, denn Selina Weigand und Lea Schmidt fallen auch noch kurzfristig aus. Was soll ich somit sonderlich über Taktik und Matchplan philosophieren. Für uns geht es einzig und alleine darum, unsere Haut so teuer wie möglich zu verkaufen. Das ist kein Spiel, in dem wir von einer Überraschung träumen können“, sagt Sorger, deren Einschätzung dadurch bestätigt wird, dass die Pfälzerinnen zu Hause bislang 16:0 Punkte erzielt haben und dabei fast ausnahmslos deutlich gewannen. htr