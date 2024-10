Plus Mülheim-Kärlich

HBMU: Bjarnason hakt gebrauchten Tag ab – Vallendar vor Topspiel in Dansenberg

Von Lutz Klattenberg

i Trainer Hilmar Bjarnason stimmt die HBMU-Handballer ein: Gegen Illtal soll am Sonntag nach Möglichkeit ein Heimsieg her. Foto: Jörg Niebergall

An Spieltag vier in der Handball-Regionalliga Rheinland-Pfalz erwartet den HV Vallendar am Sonntag eine schwere Auswärtsaufgabe bei Drittligaabsteiger TuS Kaiserslautern-Dansenberg. HB Mülheim-Urmitz empfängt ebenfalls am Sonntag die Handballfreunde Illtal.