Kreisläufer Ömer Acar von Handball-Oberligist HSG Kastellaun/Simmern kann sich in dieser Woche für die türkische Nationalmannschaft empfehlen: Der 25-jährige Koblenzer nimmt von Montag bis Freitag an einem Sichtungslehrgang in der türkischen Hauptstadt Ankara teil. Wenn Acar den Nationaltrainer Adnan Öztürk überzeugen kann, winkt dem Kastellaun/Simmerner Kreisläufer die Länderspiel-Premiere Ende April in der EM-Qualifikation gegen Slowenien und die Niederlande.