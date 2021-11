Kreis Bad Kreuznach

Harz könnte zum Problem werden

Der größte Gegner könnte den A-Jugend-Handballern der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim bei ihrem Oberliga-Spiel am Samstag, 16 Uhr, bei der JSG Merchweiler/Quierschied an den Fingern kleben. „Hoffentlich kommt uns das Harz nicht in die Quere“, sagt Gästetrainer Maouia ben Maouia. „Sonst fliegen die Bälle überall hin, nur nicht ins Tor.“ Bis auf ein, zwei Kirner Spieler haben die Jungs noch nie mit dem Haftmittel Erfahrung gesammelt.