Die Handballer des HC Koblenz haben es geschafft und sind nach dem 28:23 (16:11)-Sieg bei der HSG Römerwall Rheinlandmeister. Gegenüber dem glücklichen Sieg zwei Tage zuvor gegen Welling war der HC Koblenz am Samstag nicht wieder zu erkennen. In Rheinbrohl ließ er der gastgebenden HSG, die durch zwei Siege gegen Koblenz diesmal und beim Rückspiel in vier Wochen zum Saisonabschluss selbst noch hätte Meister werden können, keine Chance.