Handball-Oberliga steht vor dem Abbruch

Mülheim/Vallendar

Die kürzeste Saison aller Zeiten in den Handball-Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar könnte bereits so gut wie Geschichte sein. In einer Videokonferenz hat sich der zuständige Spielausschuss am Mittwochabend für einen sofortigen Abbruch der Runde ausgesprochen. Zur endgültigen Entscheidung fehlen jetzt noch die Zustimmungen der Landesverbandspräsidenten Rheinland (Peter Josef Schmitz), Rheinhessen (Mathias Solms), Pfalz (Ulf Meyrhöfer) und Saarland (Christoph Rehlinger). „Ich gehe davon aus, dass es zum Saisonabbruch kommen wird“, glaubt HVR- und RPS-Präsident Schmitz. „Ich habe meine Kollegen gebeten, bis zum Wochenende ihr Votum abzugeben, damit wir am Montag die Vereine über die Entscheidung in Kenntnis setzen können.“