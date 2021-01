Handball-Oberliga: Saison ist abgebrochen – Chance auf 3. Liga für HSG Hunsrück dennoch da?

Simmern

Die kürzeste Saison aller Zeiten in den Handball-Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar ist Geschichte. Nach einer Videokonferenz des Spielausschusses am Mittwochabend ging alles ganz schnell. Das Gremium schlug den vier Landesverbandspräsidenten Rheinland (Peter Josef Schmitz), Rheinhessen (Mathias Solms), Pfalz (Ulf Meyhöfer) und Saarland (Christoph Rehlinger) einen Abbruch der Runde vor, der im Laufe des Donnerstags relativ schnell beschlossene Sache war. HVR- und RPS-Präsident Schmitz (Weibern) bat am Vormittag um eine Abstimmung seiner drei Kollegen und erhielt innerhalb kurzer Zeit ein eindeutiges Meinungsbild: „Binnen zwei, drei Stunden haben alle reagiert. Wir sind uns einig, dass wir die Saison abbrechen und dem Vorschlag des Spielausschusses folgen.“