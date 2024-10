Plus Neustadt (Wied)/Schweich

Handball-Oberliga: Neustadt ist gegen Spitzenreiter Welling der Überraschung ganz nah

Von Tim Hammer

In der Handball-Oberliga haben die Frauen der Sportfreunde Neustadt/Wied den Tabellenführer TV Welling an den Rand einer Niederlage gebracht. Der TV Engers feierte in seinem vierten Saisonspiel beim HSC Schweich seinen vierten Erfolg.