Handball-Landesliga: TuS Holzheim spielt am Samstag nicht – Noch kein neuer Termin

Auch am kommenden Wochenende werden sich die Landesliga-Handballer des TuS Holzheim (hier Finn Meffert am Ball, rechts Simon Giebenhain, im Hintergrund Paul Ohl) nicht ins Getümmel stürzen. Das für Samstagabend geplante Heimspiel gegen die TG Friedberg ist abgesagt worden, ein neuer Termin steht noch nicht fest.

„Beide Kader sind vor allem durch Verletzungen arg ausgedünnt“, so die beiden TuS-Trainer Dominik Jung und Christian Bittkau, die für einige Zeit auch auf Nils Wolfgram verzichten müssen, der an einer Schulterverletzung laboriert. „Wir haben unterdessen die Trainingseinheiten auf zwei pro Woche angepasst. Es bringt ja nichts, nur mit fünf oder sechs Leuten zu trainieren“, so Jung, der angesichts personeller Engpässe unkte. „Wenn das so weiter geht, müssen Christian und ich wohl nochmal auflaufen.“ Dem TuS hätten am Wochenende gegen den Tabellenvorletzten aus der Wetterau vom Landesliga-Stammkader lediglich sechs Spieler zur Verfügung gestanden.