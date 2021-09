Handballer wollen ihren Fans ein schönes Ereignis bieten: TV Mülheim lädt zum Hallenturnier ein

Der TV 05 Mülheim hat im Rahmen auf die Vorbereitung zur Handball-Oberligasaison 2021/2022 ein neues Turnier ins Leben gerufen. Sechs Teams werden sich morgen und am Samstag beim 1. Krombacher Rhein-Mosel-Cup in der Philipp-Heift-Halle gegenüberstehen. Damit wird an eine alte Tradition angeknüpft, denn zwischen 1950 und 1968 gab es bereits den renommierten Rhein-Mosel-Cup, bei dem nationale und internationale Spitzenteams zu Gast waren. Unter anderem trug sich 1958 der SC Magedeburg und 1962 Grün- Weiß Dankersen in die Siegerliste ein.