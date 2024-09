Plus Birkenfeld

Halle am Berg soll zur Heimfestung werden: Coach Dominik Schwindling ist von der HSG Birkenfeld begeistert

i Symbolbild Foto: dpa

Mit einem neuen Trainer gehen die Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Nohfelden in die Saison der Saarlandliga, die jetzt als Oberliga Saar firmiert und am Samstag (17.15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die SG Zweibrücken beginnt. Dominik Schwindling heißt der Coach, der auf ungewöhnliche Weise an den Job bei den Birkenfelderinnen gekommen ist, sich aber schwer begeistert zeigt.