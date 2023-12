Dass die Sporthalle der Realschule plus in Wissen an diesem Wochenende fest in der Hand der Sportschützen ist (wir berichteten), hält den SSV 95 Wissen nicht davon ab, den Handballfans in der Region zeitgleich Entsprechendes anzubieten. Dazu gibt es diesmal in der Halle der Berufsbildenden Schule fast den ganzen Sonntag lang Gelegenheit, wenn nacheinander die männliche C-Jugend (13 Uhr), die Landesliga-Frauen (ab 15 Uhr) und schließlich ab 17 Uhr die Verbandsliga-Männer gegen die HSV Rhein-Nette II im Einsatz sind.