Plus Mendig Grün-Weiß festigt Platz sechs: Mendig siegt knapp in Bendorf Von Harry Traubenkraut Die Verbandsligahandballer von Grün-Weiß Mendig haben es im Auswärtsspiel geschafft, eine enge Partie für sich zu entscheiden und bei der Turnerschaft Bendorf II mit 27:26 (14:11) gewonnen. Dabei drehten sie einen Zwei-Tore-Rückstand kurz vor Spielende noch um. Lesezeit: 1 Minute

Mit dem Sieg, den Jakob Breil mit zwei Treffern vom 24:26 zum 26:26 sowie Jan Reinart mit seinem einzigen Tor zum 27:26 sicherten, hat Mendig auch den begehrten sechsten Platz in der Tabelle gefestigt. Die Zuschauer in Bendorf sahen eine umkämpfte und intensive Partie, in der beide Teams alles für den ...