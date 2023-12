In der Handball-Rheinlandliga der Frauen sind wie bei den Männern am Wochenende die besten Teams unter sich. Bereits am Freitag treffen der TV Welling (19:1 Punkte) und der HC Koblenz (15:3) in einer vorgezogenen Partie aufeinander, am Sonntag kommt der amtierende Meister Welling dann zum dritten Top-Klub im Bunde, der HSG Kastellaun/Simmern (18:2).