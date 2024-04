Plus Welling Gelingt Welling nach dem Titel auch noch der Aufstieg? Von Harry Traubenkraut i Da kennt der Jubel kein Halten mehr: Die Handballerinnen des TV Welling feierten einen 27:16-Sieg im Heimspiel gegen die HSG Kastellaun/Simmern und damit auch die Meisterschaft der Rheinlandliga. Foto: HetPix Die Handballerinnen des TV Welling haben sich mit einem überragenden 27:16 (15:7)-Erfolg gegen den Dritten HSG Kastellaun/Simmern erneut den Rheinlandmeistertitel gesichert und werden im Unterschied zum letzten Mal diesmal auch an der Aufstiegsrunde zur Oberliga teilnehmen. Lesezeit: 1 Minute

In der Aufstiegsrunde trifft Welling ab der ersten Maiwoche auf den HSV Sobernheim (4. Mai, auswärts), die HSG Dudenhofen/Schifferstadt (9. Mai, zu Hause) und dann am 11. Mai auswärts auf den Saarmeister VTZ Zweibrücken. Nur der Sieger dieser Viererrunde wird dann auch tatsächlich in die Oberliga aufsteigen. So weit nach vorn ...