Bad Sobernheim

Gegner legt Protest ein

Ein Heimsieg in Bad Sobernheim über die HSG Eckbachtal ist für die drittplatzierten C-Jugend-Handballerinnen der MJSG Sobernheim/Bingen/Budenheim am heutigen Samstag, 16.15 Uhr, Plicht. Die Gäste haben in der Oberliga erst zwei Punkte ergattert. Schon im Hinspiel setzte sich die MJSG durch.