Region Nahe

Gegner ist ungeschlagen

Das Training der A-Jugend-Handballer der MJSG Kirn/Sobernheim/Meisenheim musste am Dienstag ausfallen, da die Halle als Impfzentrum benutzt wurde. „Das ist schade, weil die Jungs gut drauf waren“, sagt MJSG-Trainer Maouia ben Maouia. „Wir konnten auch im Training noch einiges korrigieren.“ Jetzt muss er seine Mannschaft in nur einer Einheit auf das Oberliga-Heimspiel am Sonntag, 18 Uhr, in Bad Sobernheim gegen die JH Mülheim-Urmitz vorbereiten.