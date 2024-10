Plus Regionalliga Gegen Titelkandidat ESG Gensungen/Felsberg: TuS Holzheim setzt auf die Chance des Außenseiters Von Stefan Nink i Das Mitwirken Maximilian Schenks (hier beim Torwurf) bietet Holzheims Trainer Dominik Jung eine willkommene personelle Option. Im Heimspiel gegen den langjährigen Zweit- und Drittligisten aus Gensungen und Umgebung haben due Ardecker ohnehin nichts zu verlieren. Foto: Andreas Hergenhahn Ein Heimspiel bestreitet der TuS Holzheim in der Handball-Regionalliga am Samstagabend gegen die ESG Gensungen/Felsberg. Lesezeit: 2 Minuten

So mancher Anhänger des TuS Holzheim, der nicht mit zum Regionalliga-Auswärtsspiel der Ardecker nach Oberkleen gefahren war, aber online am Liveticker mitfieberte, rieb sich am frühen Sonntagabend verwundert die Augen, was da in der Weidighalle nach einer 16:11-Führung der Rot-Schwarzen kurz nach Wiederbeginn ablief. Der bis dahin gut disponierte TuS ...