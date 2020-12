Bannberscheid/Engers

Mit einer Woche Verspätung startet die SG Bannberscheid/Engers in die neue Saison der Handball-Rheinlandliga der Frauen. Bedingt durch die gestiegenen Corona-Zahlen und dem in Kraft getretenen Kontaktsportverbot im Landkreis Neuwied musste die SG vergangene Woche gegen die HSG Hunsrück aussetzen, die Partie an diesem Samstag (ab 19 Uhr in Idar-Oberstein) bei der HSG Obere Nahe soll aber wie geplant über die Bühne gehen.