Plus Bassenheim Für TVB-Frauen beginnt Rückrunde in Budenheim – Bassenheim rechnet sich etwas aus Die Hinrunde der Frauen-Handball-Oberliga ist seit vergangenem Wochenende Geschichte – und noch vor Weihnachten geht es an in die ersten Rückrundenpartien. Von Harry Traubenkraut

Für die Handballerinnen des TV Bassenheim steht mit der Auswärtsaufgabe bei den Sportfreunden Budenheim am Samstag (20 Uhr) in der Waldsporthalle Budenheim eine schwere Aufgabe an. Die Budenheimer waren bis einen Spieltag vor Abschluss der Hinrunde tabellarisch auf Augenhöhe mit Tabellenführer FSG Ketsch/Friesenheim II, kassierte aber im Spitzenspiel eine 22:32-Heimklatsche ...