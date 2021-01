Bad Ems

Am Samstag, 10. Oktober 2020, standen die Rheinlandliga-Handballer des TV Bad Ems zum ersten und bisher einzigen Mal in dieser Runde auf dem Feld. An diesem Abend bezwang das Team des Trainerduos Andreas Klute / Alexander Ulges angesichts der Verschärfung der Corona-Pandemie quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit die als Titelanwärter Nummer eins gehandelte HSG Hunsrück in der Silberauhalle mit 28:27. Seitdem nimmt nicht nur in der Kurstadt der Sport eine Randposition ein.