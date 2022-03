In der Handball-Verbandsliga Ost kommt es am Samstag in der Remagener Rheinhalle (19.30 Uhr) zum absoluten Gipfeltreffen und zu einer Vorentscheidung im Titelrennen: Spitzenreiter HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler erwartet den Tabellenzweiten TV Bassenheim.