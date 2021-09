Was Hygienekonzepte und Sicherheitsmaßnahmen angeht, ist der Hallensport sensibler und anfälliger als zum Beispiel der Fußball, weil sich das Coronavirus in geschlossenen Räumen – so viel hat uns die Pandemie in den zurückliegenden gut anderthalb Jahren gelehrt – leichter überträgt als unter freiem Himmel. Für die rheinländischen Handballer, die an diesem Wochenende in vielen Spielklassen in die Saison 2021/22 starten, ist das ein heißes Thema.