Früh den Kontakt verloren: Wieder ein Dämpfer für den HSV Sobernheim

Von Tina Paare

Die Handballer des HSV Sobernheim haben es derzeit nicht leicht. Zum einen plagen sie Personalprobleme, zum anderen haben sie es mit starken Gegnern zu tun. Und so kassierten sie im Oberliga-Heimspiel gegen den TV Bodenheim die zweite hohe Niederlage in Folge. 22:40 (11:19) hieß es am Ende aus Sicht der Gastgeber.