In der RPS-Oberliga der Frauen hat der TV Welling diesmal seiner schlechten Kadersituation nicht so trotzen können wie noch vor zwei Wochen beim neuen Tabellenführer SG Ottersheim. Stattdessen setzte es nun beim VTV Mundenheim eine deutliche 15:35 (7:15)-Niederlage – die bislang höchste in der laufenden Saison.