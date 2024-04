Plus Bad Sobernheim

Frauen des HSV Sobernheim: Schönes Spiel, schöner Abschluss

i Meister sind sie schon, die Handballerinnen des HSV Sobernheim. Am heutigen Samstag wollen sie in eigener Halle ein Kunststück vollenden, indem sie sämtliche Saisonspiele gewinnen. Foto: Klaus Castor

Die Runde in der Rheinhessenliga ohne Punktverlust zu überstehen und mit weißer Weste in die Aufstiegsspiele zur Oberliga einzuziehen, ist das Ziel der Handballerinnen des HSV Sobernheim, wenn am heutigen Samstag, 20 Uhr, der TV Nieder-Olm in die heimische Dümmler-Halle kommt.