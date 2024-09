Plus Simmern Florin Nicolae: Wir sind nicht deutlich besser als die anderen – Kastellaun II gegen Daun Dritter Spieltag in der Handball-Oberliga Rheinland: Der top gestartete Meister HSG Hunsrück (4:0 Punkte) hat am Samstag ebenso Heimrecht wie die schlecht aus den Startlöchern gekommene HSG Kastellaun/Simmern II (0:4 Zähler). Lesezeit: 1 Minute

HSG Kastellaun/Simmern II - TuS Daun (Sa., 17.45 Uhr, in Kastellaun). 30:31 in Bad Ems, 34:35 gegen Bendorf – das hätte aus Kastellauner Sicht auch andersrum ausgehen können. Dann würde man wie der Vorjahresdritte TuS Daun (36:31 bei Rhein-Nette und 32:22 gegen Bad Ems) mit weißer Weste dastehen. So sind ...