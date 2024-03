Plus Bad Sobernheim Finale Duelle im Blick: HSV Sobernheim gibt aber kein Spiel freiwillig ab Lesezeit: 1 Minute Der HSV Sobernheim ist wieder auf den vorletzten Rang der Handball-Rheinhessenliga abgerutscht, doch dass er am Sonntag, 16 Uhr, beim drittplatzierten TV Bodenheim dringend benötigte Punkte für den Klassenverbleib einfährt ist, unwahrscheinlich.

„Das ist eine sehr schwere Aufgabe“, sagt Tino Stumps. „Wir sind Außenseiter, aber das liegt uns recht gut.“ Weil die Gastgeber selten zweimal in der gleichen Besetzung auflaufen, kann der HSV-Trainer seine Mannschaft auch schwer auf den Kontrahenten einstellen, will aber aus der Not eine Tugend machen. „Wir möchten unser ...