Final Four um HVR-Pokal: HSG Kastellaun will am Freitag in Bad Ems ins Finale am Sonntag einziehen

Zwei Oberligisten, ein Verbandsligist und ein Landesligist stehen im Final Four um den Rheinlandpokal. Der HV Vallendar, die HSG Kastellaun/Simmern, der TV Bad Ems II und der SV Gerolstein wollen sich am Freitagabend für das Endspiel qualifizieren, das am Sonntag ab 17 Uhr in der Moselweißer Beatushalle steigt und den ersten Titelträger im rheinländischen Handball nach der Corona-Pause hervorbringt.