Mit der Begegnung beim TSV Schott Mainz starten die Handballer der HSG Nahe-Glan am Sonntag, 15.30 Uhr, in die Rheinhessenliga-Saison. Schon am Tag zuvor ist die zweite Vertretung der neu gegründeten Spielgemeinschaft um 20 Uhr im Verbandsliga-Derby beim HSV Sobernheim gefordert. Mit einem Jahr Verspätung steht das ehrgeizige Projekt vor seiner Feuertaufe.