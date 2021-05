Weil Natalie Heinrich aus privaten Gründen in den nächsten Monaten kürzertreten wird, hat ihr Kotrainer Felix Fetzer im März die Rheinlandliga-Handballerinnen der HSG Obere Nahe als Interimscoach übernommen. „Für mich war das kein Thema, ich bin schon einmal für Natalie eingesprungen. Damals noch in der C-Jugend in Morbach“, sagt der 26-Jährige.