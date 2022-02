Diese Niederlage ist bitter für die Handballer der HSG Nahe-Glan II. Sechs Minuten vor dem Ende der Verbandsliga-Partie liegen sie in der Kyrau-Halle mit drei Toren vorne, sind zudem in Überzahl, nutzen die Vorlage aber nicht. Stattdessen darf der HC Gonsenheim II einen 24:23 (11:11)-Sieg feiern. „Wir dürfen am Schluss keine drei Fehlwürfe machen, das war der Knackpunkt. Das müssen wir cleverer runterspielen“, haderte HSG-Trainer Benny Gintz.