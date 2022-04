Favorit TuS Holzheim will gegen TSV Griedel liefern – Konzentration und Motivation sind gefragt

Sie hatten dem Titelaspiranten Nummer eins einen bemerkenswerten Schlagabtausch geliefert. Doch außer Lob und Respekt nahmen die Handballer des TuS Holzheim aus dem Hüttenberger Sportzentrum nichts Zählbares mit. Dennoch verließen die Rot-Schwarzen erhobenen Hauptes die Platte. Beim 20:21 hatten sie gezeigt, dass sie an einem guten Tag mit den Landesliga-Spitzenmannschaften mithalten können. Um sich aber mit Punkten zu belohnen muss eben alles passen. Und ein Quentchen fehlte den Ardeckern eben. Nicht viel Zeit bleibt der verpassten Überraschung nachzutrauern, denn im Sport steht meistens recht schnell die nächste Herausforderung an – am Samstagabend geht es für die Holzheimer ab 19.30 Uhr im Diezer Sportzentrum gegen den Tabellenletzten TSV Griedel weiter. Die Butzbacher waren in der Quali-Runde gegen eben jene jungen Hüttenberger und die HSG Lumdatal chancenlos. Nach der 14:27-Abfuhr gegen die HSG VfR/Eintracht Wiesbaden steht der TSV mit 0:10 Zählern am Tabellenende und ist bemüht die Saison nicht einfach so ausklingen zu lassen. „Wir sind der Favorit, wenn es uns gelingt, diese Aufgabe konzentriert und hoch motiviert anzugehen“, peilt Dominik Jung, der mit Christian Bittkau die sportlichen Geschicke der Holzheimer leitet, einen weiteren Heimsieg an.